Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım sonucunda Biden kazandı - Son Dakika
BBC

Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım sonucunda Biden kazandı

20.11.2020 06:22
Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım sonucunda Biden kazandı, System.String[]

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçiminin ardından hile yapıldığı iddialarıyla çeşitli eyaletlerde başvuruda bulunan Başkan Donald Trump'ın dava talepleri reddedildi.

3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçiminin ardından hile yapıldığı iddialarıyla çeşitli eyaletlerde başvuruda bulunan Başkan Donald Trump'ın dava talepleri reddedildi. Küçük bir oy farkıyla Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Georgia eyaletindeki yeniden sayım da sonuçlandı. Buna göre eyalette oy sayımında bir hata olmadığı ve kazananın Biden olduğu kesinleşti.

Georgia eyaletinde seçimlerden sorumlu üst düzey yetkili Brad Raffensperger, perşembe akşamı yaptığı açıklamada eyalette oyların yeniden sayımının tamamlandığını ve kazananın Joe Biden olduğunu açıkladı.

Eyalette iki aday arasında sadece 14 bin oy farkı vardı. Bu oy farkı yüzde 5'in altında olunca eyalette yeniden sayıma gidilmişti. Eyalette Biden'ın kazandığı ve 16 delegeyi kazandığı cuma günü resmen bildirilecek.

Bu sırada bazı eyaletlerde oy kullanımı ve sayımı sırasında hile yapıldığını savunan Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Trump'ın açtığı davalar da reddediliyor.

İddialarıyla ilgili kanıt sunamayan Trump'ın Georgia'da, Trump'ın atadığı hakim Steven Grimberg, postayla gönderilen oyların sayılmaması talebini reddetti:

"Bu talebin yerine getirilmesi için temel alınabilecek bir yanlışlık ya da kanun maddesi yok."

Joe Biden'ın kazandığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Trump, Beyaz Saray'da bir dönem daha kalabilmek için stratejisini, Biden'ın kazandığı bazı eyaletlerde mahkemeye giderek postayla gönderilen oyların geçersiz sayılmasını talep etme üzerine kurdu. Postayla gönderilen oyların büyük çoğunluğundan Biden çıkmıştı.

Ancak daha önce Michigan ve Georgia'da açtığı farklı davalar da reddedilmişti.

Pennsylvania'da da postayla gönderilen oylar arasında 2 bin 200 tanesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla dava açan Trump'a, olumsuz yanıt geldi.

Bu eyalette de küçük bir oy farkıyla kazanan Biden'ın, 20 delegeyi aldığında seçimi kazandığı kesinleşmişti.

Pennsylvania'daki hakim, "başvuru yapılan oylar ve zarflarla ilgili herhangi bir usulsüzlük, hata ya da hileye rastlanmadığını" açıkladı.

Oy farkının az olduğu eyaletlerden birinde daha, Arizona'da da Trump'ın avukatları oyların yeniden sayılmasını talep etti. Hakim talebi reddetti. Reddin gerekçesi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Cumhuriyetçi Parti'nin Arizona ofisinden yapılan açıklamada ise eyalet kanunlarının ihlal edildiği iddia edildi ve reddin sebebinin hukuki açıklaması talep edildi.

Seçimi kazanan Joe Biden ise, Trump'ın sonuçları kabul etmemesini bir kez daha eleştirerek "Bu tavrı ülke olarak kim olduğumza dair korkunç bir mesaj veriyor. İnanılmaz bir sorumsuzluk gösteriyor" dedi.

Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım sonucunda Biden kazandı

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Son Dakika Dünya Trump'ın seçimlerle ilgili açtığı üç dava reddedildi, Georgia'da yeniden sayım sonucunda Biden kazandı - Son Dakika Dünya

BBC

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