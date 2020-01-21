Son Dakika › Dünya › Trump'ın Senato'da yargılanma süreci başlıyor: Süreç nasıl işliyor? Başkan görevden alınabilir mi? - Son Dakika Dünya
Trump'ın Senato'da yargılanma süreci başlıyor: Süreç nasıl işliyor? Başkan görevden alınabilir mi?
6 saat önce
Donald Trump görevden alınabilir mi? Azil süreci nasıl işliyor?
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı tasarıya göre, Başkan Donald Trump'ın yargılanacağı Senatodaki duruşmalarda davacı ve savunma taraflarına tezlerini ortaya koymaları için 24'er saat söz hakkı verildi.
Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koyan tasarıyı kamuoyuna açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:47
Son Dakika Duruşmada kahreden an! Ailesini katleden kişilere yazdığı mektubu gözyaşları içinde okudu İzmir'de yakalanan Bekmezci, elebaşı Gülen'in canlı kuryeliğini yapmış ABD'den Trump'ın kafasına 3 milyon ödül koyan İran'a yanıt: Çok saçma Hindistan'da bir adam, Facebook'ta fazla zaman geçiren eşini boğarak öldürdü