Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı - Son Dakika

Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı

09.02.2021 22:01
Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı, System.String[]

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınında halkı "isyana teşvik" etmekle suçlanan eski Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı.

Senato Genel Kurulu'nda yerel saatle 13.00'te dua ile açılan ilk oturum, Temsilciler Meclisi'nden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan savcı vekillerin açılış konuşmalarıyla başladı.

Savcı vekillerin başkanlığını yapan Demokrat vekil Jamie Raskin, sunumunda 6 Ocak'taki Kongre baskınına ait görüntüler eşliğinde Trump'ın kalabalığı bilerek tahrik ettiğini savundu.

Raskin, Trump'ın azline yetecek kadar delil bulunduğunu ve yapılacak oylamada Trump'ın azli yönünde karar alınmasının "anayasal bir görev olduğunu" ileri sürdü.

Savcı vekillerin ardından Trump'ın avukatlarının da açılış konuşmalarını yapması ve ardından Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'ün "görevi sona ermiş bir başkanın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığına" yönelik tasarısının tartışılıp oylanması bekleniyor.

İddia ve savunma makamlarının iddialarını ortaya koyacakları asıl sunumlarının yarın başlaması bekleniyor. Her iki tarafın da sunumlarını ortaya koymaları için 16'şar saatleri olacak.

Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için süre verilecek ve bu sürenin en fazla 2 gün olabileceği kaydediliyor.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) eski Başkan aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Biri polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Donald Trump, Senato, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suriye'nin Bab ilçesine balistik füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı Antalya'da çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu: 6 ölü Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemi çözüldü Ruhani'den anlaşmayı ihlal eden ABD ve AB'ye rest: Kimse İran'dan ilk adımı beklemesin Son Dakika: Türkiye'de 9 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 98 kişi vefat etti, 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi Boğaziçili öğrencileri tehdit eden Dekan Cevdet Kılıç, tepkiler sonrası geri adım attı Beren Saat ve kayınvalidesi aralarındaki buzları eritti Taytlı tulumuyla poz veren Volkan Demirel'in eşi amuda kalktı! Paylaşımına beğeni yağdı
Bülent Turan, Mahir Ünal'ın 'çiftçi' sözlerinin iç yüzünü anlattı: İroniyle beraber yaptığı bir espri Bülent Turan, Mahir Ünal'ın 'çiftçi' sözlerinin iç yüzünü anlattı: İroniyle beraber yaptığı bir espri         
21:48
Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü: Sana bir yumruk atarım, bir de yer çarpar         
21:24
Kadıköy Ülker Stadı'nda zemin alarm veriyor Kadıköy Ülker Stadı'nda zemin alarm veriyor         
20:38
Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birincil hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birincil hedefimiz 2023'te Ay'a gitmek         
19:57
Son Dakika: Konya'da 4.7, 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi Son Dakika: Konya'da 4.7, 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi         
19:01
16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte intihar girişiminde bulundu 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte intihar girişiminde bulundu         
18:39
ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir mi? AK Parti'den iddialara yanıt         
18:35
Başından vurulmuş halde bulunan şahsın eşi de 5 yıl önce intihar etmiş Başından vurulmuş halde bulunan şahsın eşi de 5 yıl önce intihar etmiş         
16:08
13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan 20 itfaiye erinin göreve iadesi halkı sokağa döktü         
15:47
Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu Oya Başar, Nilgün Belgün itirafıyla gündem oldu         
15:28
İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak İstanbul için şiddetli kar uyarısı! Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek, yağış cumartesi gecesi başlayacak         
14:56
Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim         
13:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim         
13:01
Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor Önceden çöpe atılan tuşlu telefonlar şimdi yok satıyor         
12:35
Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili paylaşım yapan Seray Sever'e tepki yağdı         
11:44
Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi Rahmetli Kayahan'ın kızı Aslı Gönül Açar, değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi         
10:22
Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş Hamile eşini vahşice öldüren katil koca, oğluna isim düşünürken niyetini açık etmiş         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2021 22:17:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın Senato'daki azil yargılama oturumları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei