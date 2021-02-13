Trump'ın Senato'daki azil yargılanması 5. gününde - Son Dakika

ABD Kongresi'ne 6 Ocak'ta düzenlenen baskını kışkırtmakla suçlanan eski Başkan Donald Trump'a karşı Senato'da yargılama süreci 5. gününde devam ederken, Senato'daki oylama sonucu tanıkların dinlenmesine karar verildi.

ABD'de 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'na eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından düzenlenen saldırının ardından Trump, 5 kişinin hayatını kaybettiği kanlı baskından sorumlu tutulmuştu. Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesinin 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmesinin ve azil metninin Senato'ya gönderilmesinin ardından Trump'ın Senato'daki yargılama süreci 9 Şubat'ta başlamıştı. Trump'ın avukatları tarafından dün yapılan savunmada, söz konusu azil yargılamasının "demokratların siyasi intikamı" olduğu öne sürülerek, görevi sona eren bir başkanı azil istemiyle yargılamanın anayasaya uygun olmadığı ifadelerine yer verilmişti. Trump'ın avukatları ayrıca, Trump'ın 6 Ocak'taki konuşmasını, anayasadaki ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini savunmuştu.

Senato Genel Kurulu'nun, tarafların son konuşmalarını gerçekleştirmek üzere yerel saatle 10: 00'da yeniden toplanması ile Trump'ın senatodaki yargılanması 5. gününde devam ediyor. Tanık çağrılmaması durumunda Trump'ın suçlu bulunup bulunmayacağına yönelik nihai oylamanın bugün yapılması bekleniyordu ancak Senato'da tanık çağırılması talebine ilişkin oylamanın sonucu sürpriz bir gelişmeye yol açtı. Söz konusu oylamada, 45'e karşı 55 senatör tanıkların dinlenmesi yönünde oy kullandı. Yapılan oylamada demokratların yanı sıra 5 Cumhuriyetçi senatör de tanıkların dinlenmesi lehine oy kullandı. Trump'ın sadık müttefiklerinden cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın tanıkların dinlenmesi için oyunu son dakikada "evet" olarak değiştirmesi dikkat çekti.

Davada tanıkların dinlenilmesi kararı, Trump'ın suçlu bulunup bulunmayacağına yönelik nihai kararın bugünkü duruşmada netleşmeyeceği ve davanın uzayacağı anlamına geliyor. Fakat Senato üyelerinin, herhangi bir tanık veya mahkeme celbini onaylamak için oy kullanması gerekiyor.

(İHA)