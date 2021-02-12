Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarını tamamladı - Son Dakika

Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarını tamamladı

12.02.2021 03:29
Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarını tamamladı, System.String[]

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki azil duruşmalarında Trump'ı suçlayan Demokrat savcı vekiller sunumlarını bitirdi.

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senatodaki azil duruşmalarında Trump'ı suçlayan Demokrat savcı vekiller sunumlarını bitirdi.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 3. gün sona erdi.

Temsilciler Meclisinden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekillerin eski başkana yönelik suçlamalarına devam ederken, Senatonun Trump'ı cezalandırmaması durumunda "bunu tarihin affetmeyeceğini" savundular.

Cumhuriyetçi senatörlere seslenen Demokratlar, Trump'ın halkı isyana teşvik suçu işlediğinin açık olduğunu ve bu durumun anayasal bir suç olduğunu ileri sürdü.

Toplam 16 saat süre tanınan Demokrat savcı vekiller, tüm sunumlarını 4 saat erken tamamladılar.

Trump'ın avukatları yerel saatle cuma öğle vaktinde sunumlarına başlarken, avukatların kendilerine ayrılan 16 saatin sadece 8 saatini kullanmayı ve bir gün içinde savunmalarını tamamlamayı planladıkları belirtildi.

Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz dinlenecek tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor.

Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek.

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Donald Trump, Kongre, Savcı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarını tamamladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir'de dehşet dolu gece! Görüntüler facianın boyutunu ortaya koydu Öğretmenlerle eğitim personeline 'seyahat muafiyeti' Doğal afetler İzmir'i vurmaya devam ediyor! Çeşme'de hortum, Güzelbahçe'de dolu Muharrem İnce'den yıllar sonra gelen itiraf: 'Gel bakalım Muharrem' dediklerinde istifa etmeyi düşündüm Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt
Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti Reha Özcan, Mucize Doktor'a veda etti         
00:44
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu         
22:57
Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı Seri tecavüzcü Rus eski polis, nefes kesen operasyonla yakalandı         
22:16
Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan         
21:46
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada         
10:36
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı Issız adada mahsur kalan 3 kişi, 33 gün sonra kurtarıldı         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 03:32:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında Demokrat savcı vekiller sunumlarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei