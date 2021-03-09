Trump'ın seyahat yasağı nedeniyle vize alamayanlar yeniden başvurabilecek - Son Dakika

Trump'ın seyahat yasağı nedeniyle vize alamayanlar yeniden başvurabilecek

09.03.2021 12:46
Trump'ın seyahat yasağı nedeniyle vize alamayanlar yeniden başvurabilecek, System.String[]

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu 13 ülkeden seyahat yasağı nedeniyle vizesi reddedilen kişiler, yeniden başvuru yapabilecek.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu 13 ülkeden seyahat yasağı nedeniyle vizesi reddedilen kişiler, yeniden başvuru yapabilecek.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından eski ABD Başkan Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu 13 ülkeden seyahat yasağını kaldırmıştı. Biden, Orta Doğu ve Afrika'daki Müslüman 13 ülkenin vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlamalarının, ABD'nin insani karşılama geleneğine karşı tutarsız olduğunu açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, eski ABD Başkan Donald Trump'ın 13 ülkeden ABD'ye seyahat yasağı nedeniyle vizesi reddedilen kişilerin yeniden başvuru yapabileceklerini açıkladı. Price, Ocak 2020'den önce vize almak için başvuru yapanların yeni bir başvuru için masraf ödemesi gerekirken 20 Ocak 2020'de veya sonrasında vizesi reddedilenler ise vize masrafları ödemeden başvurabilecek.

Trump'ın seyahat yasağı kararının 2017 yılında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından 40 bin kişinin ülkeye girişi yasaklanmıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Afrika, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'ın seyahat yasağı nedeniyle vize alamayanlar yeniden başvurabilecek - Son Dakika


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