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Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı - Son Dakika

Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı

21.10.2021 09:29

ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın internet sitesini hackleyerek, içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yer aldığı bir video yayınlayan Türk hacker ortaya çıktı. 19 yaşındaki Can Cebeci, amacının kriz çıkarmak olmadığını ancak ABD'nin terörist elebaşı Ferhullah Gülen'i kollamasından rahatsız olduğunu ifade etti.

ABD eski başkanı Donald Trump'ın internet sitesini hackleyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kur'an-ı Kerim'den Haşr Suresi 19. ayetinin yer aldığı bir video koyan Türk hacker sonunda ortaya çıktı. Sinop'ta yaşayan 19 yaşındaki Can Peker, ABD'nin İslam ve Türkiye düşmanlığı ile Fethullah Gülen'in teslim etmemesine tepki koyduğunu belirtti. Trump'ı muhbir olmaya davet etti.

"GÖRÜŞLERİMİ DUYURMAK İÇİN YAPTIM"

Can Cebeci, 10 yaşlarından itibaren öğrenmeye başladığını ve bug bounty (ödül avcılığı) yaparak ve siber güvenlik uzmanlığı ile kazanç sağladığını belirtti. Zarar verme taraftarı olmadığını görüşlerini duyurmak için hacktivistlik de yaptığını belirtti.

Trump'ın sitesini hackleyip Erdoğan'lı video koymuştu! ABD'nin konuştuğu Türk hacker ortaya çıktı

"AMERİKA'YA MESAJ VERMEK İSTEDİM"

Hedefinin Donald Trump olmadığını Amerika'ya bir mesaj vermek istediğini belirten Can Cebeci, "Zarar taraftarı değiliz. Bu tamamen hacktivistlik kavramına giriyor. Siyah şapka, beyaz şapka gibi ayrımlanmış ama aslında bizde tamamen siyasi, dini, politik durumlar yattığı için bizim için herhangi bir şapka yok. Çünkü bu bizim hakkımıza yapılan bir saldırı. Gördüğünüz gibi Amerika'nın gerek FETÖ gerek İslam'a karşı yaptığı davranışlardan dolayı bizim sesimizi çıkarmamız. Zira Çin nasıl Doğu Türkistan'daki insanlara zulüm yapıyor, insanlarda çıkıp posterle bunu protesto ediyorsa bizde bunu internette, internet sitelerinden yapıyoruz. Asıl hedef Amerika'nın İslam'a ve Türkiye'ye tutumu yüzünden oldu. Çünkü biz daha önce Amerika'nın önemli eyalet karakollarını da hackleyip tonlarca veriyi deşifre ettik. Onun yanı sıra Joe Biden internet adresini de hackleyip ABD istihbarat raporlarında yer almıştık. Burada asıl amaç Amerika'nın Türkiye ve İslam'a karşı duruşu" dedi.

Trump'ın sitesini hackleyip Erdoğan'lı video koymuştu! ABD'nin konuştuğu Türk hacker ortaya çıktı

"MİT MENSUBU YA DA POLİS DEĞİLİM"

MİT mensubu veya polis olmadığını, kriz çıkarmayı da amaçlamadığını belirten Cebeci, "Bazı insanlar bizi popülizm yapmak için veya bağnazlık yapmak için yaptığımızı söylüyor. Hayır biz sadece ülkemizi ve dinimizi seven gençleriz. Burada bizim amacımız aslında iki ülkeyi birbirine düşürüp siyasi bir kriz çıkarmak değil. Bunu da zaten hiç istemeyiz. (Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu koymasıyla ilgili) Birçok kişinin eleştirdiği konu bu aslında. Zira ben başka bir siyasetçiyi koysam bu kadar tepki de almazdım. Bu kadar tartışma durumuna girmezdim. Yani biz kendisini seviyoruz. Gerek siyasi durumunda gerek dini durumunda gerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkındığından dolayı seviyoruz. Herhangi bir bağımız da yok. Bazı FETÖ'cü gazetelerin yazdığı gibi ne MİT elemanıyız ne de polis ekipleriyle çalışıyoruz. Tamamen gönülden sevdiğimiz bir liderimiz. Tek başıma yaptım. Bazı kişiler bizi grup olarak adlandırıyor. Bu niye anlamadım. Ben tek kişi olarak yaptım. RootAyyıldız ismini kullanıyorum" diye konuştu.

HACKLEMEDİĞİ YABANCI DEVLET ADAMI YOK

Donald Trump'a da bir mesaj veren ve daha önce yaptığı hacktivist eylemlerden bahseden Can Cebeci, "Aslında amaç Donald Trump değil. Çünkü biz daha önce seçim zamanında şu anda Başkan olan Joe Biden'ın da internet adresini hacklemiştik. Joe Biden var, Yunanistan İçişleri, Dışişleri, e devleti, çalışma bakanlığını internet adreslerini hackleyip mesajımızı bıraktık. Bunun yanında da Mısır Devlet İstihbarat Servisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Ulusal Meclisi gibi birçok yere girdik. Bunları da diğer gruplar gibi belli bir yalan üzerine değil de insanların araştırıp görebileceği şekilde yaptık. Donald Trump'a da biz zaten kendisine birkaç tane mail adresini aldığımız için oraya kendisine not bıraktık. Gereken mesajları da bıraktık. Burada söylenecek tek mesaj sadece kendisine Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınıp muhbir olmayı teklif ediyorum. Amerika'yla yaptığı kirli oyunları bize anlatmasını söylüyorum. Onu da kendisine yakinen ilettiğimi düşünüyorum. Kendisine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Hacker, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı - Son Dakika
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