Trump'ın Skandal Açıklamasına İlk Tepki Çavuşoğlu'ndan Geldi
44 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD
'nin İsrail
'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump
'ın "ABD'nin Golan tepelerindeki İsrail egemenliğini tamamen tanıma zamanı geldi" şeklindeki açıklamasına ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'dan geldi. Tepkisini sosyal medya hesabında dile getiren Çavuşoğlu, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD'nin İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye
, Suriye
'nin toprak bütünlüğünü desteklemektir" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:51 Kaynak: İHA
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