Trump'ın Şöhretler Yolu'na kazmalı saldırı - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollywood Şöhretler Yolu'ndaki (Walk of Fame) yıldızına, Hulk kostümü giyen bir kişi kazma ile saldırdı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan Hollywood Şöhretler Yolu'nda yer alan Başkan Donald Trump'ın yıldızı, Hulk kostümü giymiş bir kişinin saldırısına uğradı. Los Angeles Polis Departmanı, yıldıza yerel saat ile 5.55'te bir kazma ile zarar verildiğini açıkladı. Saldırının, Trump ve eşi Melania'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından saatler sonra gerçekleştiği belirtildi. Olayı gerçekleştiren kişinin gözaltına alınmadığı belirtildi. Şöhretler Yolu'ndan sorumlu Hollywood Ticaret Odası ise, saldırıyı kınayarak, yıldızın değiştirileceğini açıkladı.