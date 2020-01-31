Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Çorum ve Amasya'da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi.

Çorum'da Memur-Sen öncülüğünde Hürriyet Meydanında bir araya gelen vatandaşlar, "Yüzyıllık ihanete geçit vermeyeceğiz", "Yaşasın bağımsız Filistin, özgür Kudüs" yazılı pankartlar açtı.

Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, grup adına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planının bir anlaşma değil, "makyajlı savaş çağrısı" olduğunu vurguladı.

Planın içeriğinin Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkartılması hükümlerinden ibaret olduğuna işaret eden Yıldız, "Kısaca plan da anlaşma da soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir." ifadesini kullandı.