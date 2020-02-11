Trump'ın sözde "Orta Doğu Barış Planı" Washington'da düzenlenen panelde tartışıldı - Son Dakika
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Trump'ın sözde "Orta Doğu Barış Planı" Washington'da düzenlenen panelde tartışıldı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde "Orta Doğu Barış Planı" Washington'da düzenlenen panelde tartışıldı.

Trump'ın sözde

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde "Orta Doğu Barış Planı" Washington'da düzenlenen panelde tartışıldı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisince (SETA DC) düzenlenen "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması" başlıklı panele, Orta Doğu Enstitüsü Filistin ve Filistin- İsrail İlişkileri Program Direktörü Khaled Elgindy, araştırmacı-yazar Mark Perry, SETA DC Koordinatörü Kadir Üstün konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü de SETA DC Misafir Araştırmacısı Hasan Yücel yaptı.

Elgindy, söz konusu planın "zayıf taraf" Filistin'in dışarıda bırakılarak "güçlü taraf" İsrail ve "ara bulucu" ABD arasında yapıldığına dikkati çekerek, "Bu İsrail'in ilhakına imkan tanımak ve Filistinlileri istikrarsızlaştırmak için kurulmuş bir plan değil, zaten sahadaki durum bu. Ancak bu planla, halihazırdaki durum kalıcı hale getirilmek istendi." ifadesini kullandı.

Filistin'in planın oluşturulma aşamasına bilerek dahil edilmediğini savunan Elgindy, böylece İsrail ve ABD'nin amaçlarına daha rahat ulaşabileceğinin altını çizdi.

Elgindy, "Bu plan Filistin milletine varoluşsal bir tehdit teşkil ediyor." dedi.

"Kushner planı Filistinlileri görünmez yapıyor"

Perry ise Trump'ın sözde "Orta Doğu Barış Planı'nı" Trump'ın damadı ve Orta Doğu Danışmanı Jared Kushner'e atfen "Kushner planı" olarak niteleyerek, "Bir insanı devletsiz yaparsanız, ona hiçbir hukuk işlemez ve siz de ona istediğinizi yaparsınız. Kushner planına baktığımda, bu planın Filistinlileri sadece devletsiz değil aynı zamanda görünmez de yaptığı sonucuna varıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın planının "Amerikan değerlerine uymadığını" vurgulayan Perry, "İsrail karşıtı herkes antisemitik olarak görülüyor. Bu bizim siyasi hayatımızda şaşılacak derecede negatif bir trend." ifadesini kullandı.

"Kushner'in açıklamaları deklarasyondu"

Üstün ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında iyi bir ilişki bulunduğunu ancak Erdoğan'ın en başından beri mevkidaşının Filistin konusundaki adımlarını eleştirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin Filistin konusunda, İslam dünyasını harekete geçirmeye çalıştığına işaret eden Üstün, "Filistinlileri baypas ederek Türkiye ile bu meseleyi konuşmanın çok mümkün olduğunu sanmıyorum. Filistin liderliği ne ile ortaya çıkarsa, Türkiye'nin de onu takip edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Üstün, Filistin konusunda Jared Kushner'in yaptığı açıklamaları da anımsatarak, "Kushner'in açıklamaları bir ara bulucunun açıklamalarından ziyade bir deklarasyondu." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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