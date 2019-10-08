Son Dakika Haberleri: Trump'ın sözleri ve Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepkiler
Son Dakika Dünya Trump'ın sözleri ve Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepkiler

Trump'ın sözleri ve Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepkiler

47 dakika önce

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna planladığı askeri operasyonlarla ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yapan Trump'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü

Trump'ın sözleri ve Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepkiler, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna planladığı askeri operasyonla ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yapan Trump'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.


Öte yandan sınır ötesi harekatı ile ilgilisi ise sosyal medya üzerinden destekleyici ve karşı çıkan çok sayıda paylaşım yapıldı.

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Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:51 
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