Trump'ın sözleri ve Suriye operasyonuna sosyal medyadan tepkiler
47 dakika önce
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna planladığı askeri operasyonlarla ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yapan Trump'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna planladığı askeri operasyonla ilgili birbirinden ilginç açıklamalar yapan Trump'a sosyal medya üzerinden tepkiler çığ gibi büyüdü.
Öte yandan sınır ötesi harekatı ile ilgilisi ise sosyal medya üzerinden destekleyici ve karşı çıkan çok sayıda paylaşım yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:51
Trump'tan "YPG/PKK" açıklaması Yıldız Tilbe, Amerika'ya tepki gösterdi: Allah belanızı versin Sınıra sevk edilen Mehmetçiğe coşkulu karşılama Suriye'de toplanan aşiret liderlerinden Fırat'ın doğusuna yapılacak harekata destek