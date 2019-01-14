Son Dakika Haberleri: Trump'ın Suriye Açıklaması

Trump'ın Suriye Açıklaması

1 saat önce

Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın dengesizce ve sorumsuzca bir açıklama yaptığını belirterek, "Hükümetin buna sert bir tepki vermesi gerekir." dedi.

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Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın dengesizce ve sorumsuzca bir açıklama yaptığını belirterek, "Hükümetin buna sert bir tepki vermesi gerekir." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden Suriye'ye ilişkin yaptığı, "Eğer Türkiye Kürtlere saldırırsa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz. 20 millik bir güvenli bölge oluşturulabilir." paylaşımını hatırlattı.

Öztürk Yılmaz, "Dengesizce yapılmış, sorumsuz bir açıklamadır. Hükümetin buna sert bir tepki vermesi gerekir. Biz ilk defa, 20 mille ilgili bir açıklamayı buradan duymuş oluyoruz. Hükümetin, Suriye ile ilgili Amerika'nın çekilme sürecinde yapmış olduğu görüşmeleri gerekirse kapalı bir Meclis oturumda bizlerle paylaşması gerekir." diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu ve Meclis başkanlığından istifa etmediğini hatırlatan Yılmaz, bunun açıkça anayasanın ihlali olduğunu savundu.

Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yıldırım'ın adaylığının açıklanmasından önce görüştüğünü anımsatan Yılmaz, görüşmede "bu konunun ele alıp alınmadığını" sordu. Yılmaz, "Eleştirilmesi ancak üzerine gidilmemesi konusunda bir anlaşma var mıdır? Yarın seçim olduğunda bürokratlar da istifa etmediklerinde buna itiraz edilecek midir? Anayasa bir kere, bir şahsı korumak için ihlal edildiğinde, diğerlerinin benzer yola başvurması halinde, bu anayasaya aykırı bir durum teşkil etmeyecektir. Çünkü siz bir usul ihdas ediyorsunuz. Bunu Meclis Başkanı yapıyorsa bürokrat niye yapmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun, CHP PM üyesi Zeki Kılıçaslan'ın, HDP ile ittifaka ilişkin "Milli bir görevimizdir." şeklindeki sözlerini aktarması üzerine Yılmaz, "Saçmalamış. Milli bir konu mu ki milli görevimiz olsun." ifadesini kullandı.

Tank palet fabrikasının işletme hakkının devrine ilişkin soru üzerine de Yılmaz, savunma sanayinin yerli ve milli olması gerektiğine işaret ederek, stratejik tesislerin devletin elinde olması gerektiğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:13 Kaynak: AA

Öztürk Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Donald Trump, Politika
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