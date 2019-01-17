'Trump'ın Suriye'den çekilme kararında geri adım yok'
30 dakika önce
Beyaz Saray'dan bazı üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında herhangi bir değişiklik olmadığını söylediği ifade edildi.
Beyaz Saray
'dan bazı üst düzey yetkililerin, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Amerikan askerlerinin Suriye
'den çekilmeye başlaması kararında herhangi bir değişiklik olmadığını söylediği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:55
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