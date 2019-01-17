Son Dakika Haberleri: 'Trump'ın Suriye'den çekilme kararında geri adım yok'

'Trump'ın Suriye'den çekilme kararında geri adım yok'

30 dakika önce

Beyaz Saray'dan bazı üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında herhangi bir değişiklik olmadığını söylediği ifade edildi.

'Trump'ın Suriye'den çekilme kararında geri adım yok', System.String[]
Beyaz Saray'dan bazı üst düzey yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlaması kararında herhangi bir değişiklik olmadığını söylediği ifade edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:55 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Suriye, Ekonomi
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