Son Dakika Haberleri: Trump'ın Suriye Kararı Kesin"

Trump'ın Suriye Kararı Kesin"

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin" dedi.

Trump'ın Suriye Kararı Kesin
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, " Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında sürpriz bir ziyarette bulunduğu Irak'ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'e de uğradı. Pompeo, Erbil'de yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin" dedi. Türkiye'nin Suriye'deki mücadelecisini öven Pompeo ayrıca, "Türkiye'nin teröristlere karşı verdiği mücadelenin farkındayız, bu konuda destekliyoruz" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

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