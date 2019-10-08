Son Dakika Haberleri: Trump'ın Suriye kararına karşı ABD'li senatörlerden 'gizli toplantı' çağrısı
Son Dakika Dünya Trump'ın Suriye kararına karşı ABD'li senatörlerden 'gizli toplantı' çağrısı

Trump'ın Suriye kararına karşı ABD'li senatörlerden 'gizli toplantı' çağrısı

1 saat önce

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını talep etti.

Trump'ın Suriye kararına karşı ABD'li senatörlerden 'gizli toplantı' çağrısı, System.String[]

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Coons, Kongre'ye bir mektup göndererek, Başkan Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinden çekilme kararına ilişkin gizli toplantı yapılmasını talep etti.


ABD'de, Trump'ın Suriye kararının yankıları devam ederken, senatörler Graham ve Coons, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnel ve Demokratların Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'a bir mektup gönderdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:21 
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