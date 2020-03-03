Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da - Son Dakika

Türk yetkililerle Suriye'deki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Amerikalı heyet, Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarını inceledikten sonra geniş güvenlik önlemleriyle Cilvegözü Gümrük Sahası'na giriş yaptı. James ve Craft'ın Hatay'da BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

- Reyhanlı