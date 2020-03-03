Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da - Son Dakika

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Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da
6 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü gümrük kapısından giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:03 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Trump'ın Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey
ile ABD'nin Birleşmiş Milletler
(BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesi Cilvegözü
gümrük kapısından giriş yaptı.
Türk yetkililerle Suriye'deki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Amerikalı heyet, Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik depolarını inceledikten sonra geniş güvenlik önlemleriyle Cilvegözü Gümrük Sahası'na giriş yaptı. James ve Craft'ın Hatay'da BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.
- Reyhanlı
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