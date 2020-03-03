Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2) - Son Dakika

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2)

16 dakika önce

BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDIABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda yaptıkları incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2), System.String[]

BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDI

ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda yaptıkları incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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