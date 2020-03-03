Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2) - Son Dakika

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Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2)
16 dakika önce
BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDIABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda yaptıkları incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı. Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:06 Kaynak: DHA
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