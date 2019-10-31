Trump'ın Suriye petrolünü satması savaş suçu olur mu?
31 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Suriye’nin güneydoğusundaki petrol kaynaklarını güvence altına aldıkları” yolundaki açıklamasına tepkiler artarken, Washington yönetiminin bu petrolü kendi amaçları için kullanma girişimin “savaş suçu” olabileceği belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Suriye'nin güneydoğusundaki petrol kaynaklarını güvence altına aldıkları" yolundaki açıklamasına farklı tepkiler gelirken Washington yönetiminin bu petrolü kendi amaçları için kullanma girişiminin "savaş suçu" olabileceği belirtiliyor.
Trump'ın "Biz petrolü koruma altına aldık" şeklindeki açıklaması uluslararası hukuk uzmanları arasında da tartışma yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:52
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