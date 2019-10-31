Son Dakika Haberleri: Trump'ın Suriye petrolünü satması savaş suçu olur mu?
Son Dakika Dünya Trump'ın Suriye petrolünü satması savaş suçu olur mu?

Trump'ın Suriye petrolünü satması savaş suçu olur mu?

31 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Suriye’nin güneydoğusundaki petrol kaynaklarını güvence altına aldıkları” yolundaki açıklamasına tepkiler artarken, Washington yönetiminin bu petrolü kendi amaçları için kullanma girişimin “savaş suçu” olabileceği belirtiliyor.

Trump'ın Suriye petrolünü satması savaş suçu olur mu?, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Suriye'nin güneydoğusundaki petrol kaynaklarını güvence altına aldıkları" yolundaki açıklamasına farklı tepkiler gelirken Washington yönetiminin bu petrolü kendi amaçları için kullanma girişiminin "savaş suçu" olabileceği belirtiliyor.


Trump'ın "Biz petrolü koruma altına aldık" şeklindeki açıklaması uluslararası hukuk uzmanları arasında da tartışma yarattı.

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Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:52 
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