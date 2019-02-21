Trump'ın Suudi Arabistan'a Usulsüz Nükleer Teknoloji Transferi Planına Soruşturma

Amerika Birleşik Devletleri
'nde (ABD
) Temsilciler Meclisi, Trump
yönetiminin ülkenin nükleer teknolojisini Suudi Arabistan
'a 'usulsüz' şekilde aktarma planıyla ilgili soruşturma başlattı.
Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin hazırladığı raporda, ABD Başkanı Donal Trump'ın etik ve yasal süreci ihlal etmesi konusunda kaygıların arttığı ifade edildi.
Transferin Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısı yapan Komite Başkanı Elijah Cummings, Beyaz Saray
'dan planla ilgili bilgi ve belgeleri talep etti.
Raporda Trump'ın Beyaz Saray'daki üst düzey etik danışmanlarının direktiflerini görmezden gelerek bu yöndeki çabaların durdurulması tavsiyelerini dinlemediği kaydedildi.
Suudi Arabistan'ın farklı noktalarına yerleştirilecek nükleer reaktörlerin bölgedeki dengeleri bozabileceği uyarısı yapılıyor.
Suudi Arabistan'a nükleer planının arkasında isimler arasında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flyn, Başkanlık töreni komitesi başkanı Tom Barrcak, Enerji Bakanı Rick Perry
, Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner
de sayılıyor.
Raporda bu plandan gelir elde etmesi beklenen firmalar sıralanıyor: Flynn'In kurduğu danışmanlık ve lobi şirketi Flynn Intel
Group, Tom Barrack'ın emlak yatırım şirketi Colony NorthStar, eski güvenlik yetkililerinin ve üst düzey askerlerin kurduğu IP3 International.
Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden Suudi Arabistan ile daha önce nükleer teknoloji transferi için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
Kaşıkçı cinayeti ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini etkiledi
ABD Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın öldürülmesi sonrası Riyad
yönetimiyle ilişkileri gözden geçirme kararı aldı. Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen düzenlemelerde Yemen
'deki sivil savaşta ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğinin sınırlandırılması kararı alındı.
Senato geçtiğimiz aralık ayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutan bağlayıcı olmayan kararı oybirliğiyle kabul etmişti.
Kushner'ın gelecek hafta çıkacağı Orta Doğu
turunda duraklarından biri de Riyad olacak. Nükleer teknoloji transferi konusunun bu ziyarette gündeme gelmesi bekleniyor.
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