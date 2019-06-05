Son Dakika Haberleri: Trump'ın "tam bir ezik" dediği Londra Belediye Başkanı: Trump 11 yaşındaki çocuk gibi davranıyor
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Trump'ın "tam bir ezik" dediği Londra Belediye Başkanı: Trump 11 yaşındaki çocuk gibi davranıyor

5 dakika önce

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, kendisine "tam bir ezik" diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın küçük bir çocuk gibi davrandığını söyledi.

Trump'ın
Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, kendisine "tam bir ezik" diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın küçük bir çocuk gibi davrandığını söyledi.

Donald Trump'ın pazartesi günü başlayan üç günlük İngiltere ziyaretinde "ezik", "kaybeden" (loser) olarak bahsettiği Londra Belediye Başkanı Khan, buna kırılmadığını ancak "ABD'nin başkanından daha çok bir rol model gibi davranmasını beklediğini" söyledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Londra, Donald Trump, Dünya
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