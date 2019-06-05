Trump'ın "tam bir ezik" dediği Londra Belediye Başkanı: Trump 11 yaşındaki çocuk gibi davranıyor
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, kendisine "tam bir ezik" diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın küçük bir çocuk gibi davrandığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:38
Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, kendisine "tam bir ezik" diyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın küçük bir çocuk gibi davrandığını söyledi.
Donald Trump'ın pazartesi günü başlayan üç günlük İngiltere ziyaretinde "ezik", "kaybeden" (loser) olarak bahsettiği Londra Belediye Başkanı Khan, buna kırılmadığını ancak "ABD'nin başkanından daha çok bir rol model gibi davranmasını beklediğini" söyledi.
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