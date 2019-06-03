Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti başlıyor
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın bugün başlayacak İngiltere ziyareti 3 gün sürecek.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:18
Başkanı Trump
'ın bugün başlayacak İngiltere
ziyareti 3 gün sürecek. Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un da aralarında olduğu bazı isimler Trump onuruna verilecek yemeği boykot edecek.
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