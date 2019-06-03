Son Dakika Haberleri: Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti başlıyor
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Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti başlıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın bugün başlayacak İngiltere ziyareti 3 gün sürecek.

Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti başlıyor, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın bugün başlayacak İngiltere ziyareti 3 gün sürecek. Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un da aralarında olduğu bazı isimler Trump onuruna verilecek yemeği boykot edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:18 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Donald Trump, Ekonomi
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