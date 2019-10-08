Trump'ın tehdidi sonrası dolar 4 ayın zirvesine çıktı
1 saat önce
Geçtiğimiz cuma günü 5,70 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, haftaya çok hızlı başladı.
Geçtiğimiz cuma günü 5,70 seviyelerinde başlayan dolar/TL kuru, haftaya çok hızlı başladı. Trump, Türkiye'yi tehdit ettiği tweet sonrası dolar, Türk Lirası karşısında 18 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 5,84'ü geçti.
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8.10.2019 09:30:01. #1.12#
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