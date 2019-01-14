Son Dakika Haberleri: Trump'ın Tehditleri Kabul Edilemez"

Trump'ın Tehditleri Kabul Edilemez"

2 saat önce

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Türkiye hakkında 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' şeklinde tweet atan ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Trump'ın Tehditleri Kabul Edilemez
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Türkiye hakkında 'Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' şeklinde tweet atan ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin hayal kırıklığı yaşatmaya devam ettiğini ve terör örgütü ile Kürt halkı arasındaki farkı görmezden gelerek, bölgenin istikrara kavuşmaması adına her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.


Türkiye'nin DEAŞ ve PKK-PYD gibi tüm terör örgütü unsurları ile mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:


"ABD ne zaman bir bölgeye barış ve huzur getireceğiz demişse o bölge yıllarca istikrarsızlığın ana merkezi olmuş ve bünyesinde birçok terör örgütü üremeye başlamıştır. Bugün Suriye'de yaşanan kaos ortamı da aynı düşüncenin ürünüdür. IŞİD'i bölgeden kaldırmak üzere Suriye'ye gelen ABD güçleri, bir terör örgütünü ortadan kaldırırken, diğer bir terör örgütü PKK-PYD'ye kucak açarak bu örgütün hamiliğine soyunmuştur. Türkiye'nin ne devlet nezdinde ne de halk nezdinde Kürt halkı ile hiçbir sorunu yoktur."

Türkiye'nin sorununun eli kanlı bebek katilleri olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "ABD bu ayırımı gözetebilmeli ve bu vahim hatasından biran önce dönmelidir." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Donald Trump, Güncel
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