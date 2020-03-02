Trump'ın temsilcileri Jeffery ve Craft Ankara'da - Son Dakika
Son Dakika Politika Trump'ın temsilcileri Jeffery ve Craft Ankara'da - Son Dakika

Trump'ın temsilcileri Jeffery ve Craft Ankara'da

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Birleşmiş Milletler(BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile beraber Ankara'ya geldi.

Trump'ın temsilcileri Jeffery ve Craft Ankara'da, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Birleşmiş Milletler(BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile beraber Ankara'ya geldi.


Türkiye İdlib'de verdiği 34 şehit sonrasında Bahar Kalkanı Harekatını başlattı. Bunun akabinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile beraber Ankara'ya geldi. Heyet Esenboğa Havaalanı VİP kapısından geçti ve korumlar eşliğinde herhangi bir açıklama yapmadan havalanından ayrıldı.


Jeffrey temasları


Jeffrey'nin yarın Dışişleri Bakanlığında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmesi bekleniyor.


Craft Hatay ve Gaziantep'e gidecek


Craft'ın ise Hayat ve Gaziantep'te temasları olacak. Bu temaslarda insani yardımlar noktasında görüşmeler sağlanacak. Craft ardından Ankara'ya dönecek Dışişleri Bakanlığı'nda Sedat Önal bir görüşme gerçekleştirecek.


Kalın'la görüşme bekleniyor


Hafta ortasına kadar sürmesi beklenen temaslarda son olarak her iki ismin Cumurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.


Türkiye sahadaki tüm aktörlerle görüşüyor


Özetle Türkiye, Suriye konusunda denge diplomasisi izliyor sahadaki bütün aktörlerle iletişimini sürdürüyor. Bu görüşmeler de bu kapsamda önem taşıyor. Masaya başta Suriye ve İdlib konuları yatırılacak.


Amerika tarafından açıklamalar


Diğer taraftan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcis Craft, iki gün önce BM Güvenlik Konseyinde, İdlib ile ilgili artan gerginliğin azaltılmasına yönelik yaptığı konuşmasında, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Türkiye'nin 34 şehidinden sonra ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in, Türkiye'ye Patriot satışı için baskı yaptığını ancak Pentagon'un bunu kabul etmediği ileri sürülmüştü.


Bu görüşmelerin sahaya nasıl yansıyacağı ilerleyen süreçte ortaya çıkarak. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:56 Kaynak: İHA
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