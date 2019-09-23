Son Dakika Haberleri: Trump'ın temsilcisi ilk defa Gantz'la görüştü
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Trump'ın temsilcisi ilk defa Gantz'la görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, 17 Eylül'de İsrailde yapılan genel seçimlerde yarışı önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ile bir araya geldi.

Trump'ın temsilcisi ilk defa Gantz'la görüştü, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, 17 Eylül'de İsrailde yapılan genel seçimlerde yarışı önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz ile bir araya geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 33 milletvekili çıkararak geçen hafta yapılan seçimleri Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'u geride bırakan Mavi-Beyaz'ın lideri eski Genelkurmay Başkanı Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt ile ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile görüştüm." dedi.

Gantz, İsrail seçimlerine işaret etmediği açıklamasında, "Görüşmemizde İsrail-ABD ilişkilerinin önemi, bölgedeki güvenlik sorunları ve barışı sağlama çabaları gibi bir dizi konu hakkında derinlemesine müzakerelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bu yılın başlarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun rakibi olarak siyasi arenaya girdiğinden beri kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisinin Gantz ile ilk görüşmesi dikkati çekti.

Perşembe günü İsrail'e gelen Greenblatt, cuma günü Başbakan Netanyahu, pazar günü de İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile bir araya gelmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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