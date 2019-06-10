Son Dakika Haberleri: Trump'ın ticaret savaşlarındaki yeni hedefi Fransız şarapları
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Trump'ın ticaret savaşlarındaki yeni hedefi Fransız şarapları

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransız şaraplarına daha fazla vergi kesilmesini planladığının mesajını verdi.

Trump'ın ticaret savaşlarındaki yeni hedefi Fransız şarapları, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Fransız şaraplarına daha fazla vergi kesilmesini planladığının mesajını verdi.

Başta Çin olmak üzere dünya genelinde bir çok ülkeyle yaşadığı "ticaret savaşının" alanını her geçen gün genişleten Trump, ABD'nin başta demir çelik gibi önemli ham madde ve teknolojik ürünlerle ilgili ithal vergisi artırma girişiminden Fransız şaraplarının da nasibini alacağı uyarısında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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