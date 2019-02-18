Son Dakika Haberleri: Trump'ın Ticaret Yorumları Avrupa ve Asya Piyasalarını Hareketlendirdi

Trump'ın Ticaret Yorumları Avrupa ve Asya Piyasalarını Hareketlendirdi

1 saat önce

– ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklamasıyla Asya ve Avrupa piyasaları yükselişe geçti.

Trump'ın Ticaret Yorumları Avrupa ve Asya Piyasalarını Hareketlendirdi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklamasıyla Asya ve Avrupa piyasaları yükselişe geçti.

Trump'ın olumlu yorumları sonrasında Asya piyasalarında kapanış rakamları şöyle;

Nikkei yüzde 1.82,

Shanghai Composite yüzde 2.5,

Shenzen Composite yüzde 3.44,

Hang Seng yüzde 0.83,

S&P yüzde 0.39 ve

Kospi Composite yüzde 0.67 yükseldi.

Avrupa hisse senedi piyasaları da Asya'da görülen yükseliş etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi;

DAX yüzde 0.33,

CAC yüzde 0.19 ve

FTSE yüzde 0.1 yükseldi.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.14 yükselirken, euro karşısında yüzde 0.12 geriledi. Sterlin, euro karşısında yüzde 0.05 değer kazandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:12 Kaynak: DHA

Asya, Avrupa, Donald Trump, Ekonomi
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