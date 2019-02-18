Trump'ın Ticaret Yorumları Avrupa ve Asya Piyasalarını Hareketlendirdi
1 saat önce
– ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklamasıyla Asya ve Avrupa piyasaları yükselişe geçti.
– ABD
Başkanı Donald Trump
'ın ABD ve Çin
arasındaki ticaret görüşmelerinde önemli gelişmeler kaydedildiğini açıklamasıyla Asya
ve Avrupa
piyasaları yükselişe geçti.
Trump'ın olumlu yorumları sonrasında Asya piyasalarında kapanış rakamları şöyle;
Nikkei yüzde 1.82, Shanghai
Composite yüzde 2.5,
Shenzen Composite yüzde 3.44,
Hang Seng yüzde 0.83,
S&P yüzde 0.39 ve
Kospi Composite yüzde 0.67 yükseldi.
Avrupa hisse senedi piyasaları da Asya'da görülen yükseliş etkisiyle açılış öncesi işlemlerde yükseldi;
DAX yüzde 0.33,
CAC yüzde 0.19 ve
FTSE yüzde 0.1 yükseldi.
Dolar, yen karşısında yüzde 0.14 yükselirken, euro karşısında yüzde 0.12 geriledi. Sterlin
, euro karşısında yüzde 0.05 değer kazandı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:12 Kaynak: DHA
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