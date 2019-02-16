Son Dakika Haberleri: Trump'ın Türkiye Büyükelçisi Adayı Satterfield, Kıdemli Bir Kariyer Diplomatı

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi Adayı Satterfield, Kıdemli Bir Kariyer Diplomatı

40 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği David Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi Adayı Satterfield, Kıdemli Bir Kariyer Diplomatı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği David Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

1980 yılından beri özellikle Orta Doğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954 yılında doğdu.

Hali hazırda ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Satterfield, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın da Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus, Suudi Arabistan Büyükelçiliklerinde de farklı birçok görevde yer aldı.

Satterfield'in Türkiye Büyükelçisi olarak göreve başlaması için ABD Senatosunda yapılacak oylamadan geçmesi gerekecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediği bildirilmişti.

2017'de göreve başlayan Trump yönetimi, aynı yıl içinde Türkiye Büyükelçisi John BassAfganistan Büyükelçisi olarak atamış, Bass'tan sonra Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:51 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel
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