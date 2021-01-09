Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepkiler - Son Dakika

Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepkiler

09.01.2021 16:17
Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepkiler, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, farklı kesimlerde tepkilere yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının sosyal medya platformu Twitter tarafından askıya alınması, farklı kesimlerde tepkilere yol açtı.

CNN'deki habere göre, Trump'ın kampanyasının sosyal medya yöneticisi Mike Hahn, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gazetecilerin Trump'ın yaptığı bir açıklamayı paylaştığında da Twitter'da yasaklanıp yasaklanmayacağını merak ettiğini söyledi.

Twitter'ın bir sözcüsü, "gazetecilerin, Trump'ın açıklamalarını paylaşmasıyla" ilgili soru üzerine, başkan hakkında haber yapan biriyle, hesabının yasağını aşmak için başkan tarafından kullanılmasına izin veren biri arasında fark olduğunu vurguladı.

"Twitter, Biden hükümetinin gözüne girmek istiyor"

Kuzey Carolina Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümünden Shannon McGregor, Twitter'ın bunu ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden yönetiminin gözüne girmek amacıyla yaptığını söyledi.

Trump'ın iktidarda iki haftadan az zamanı kaldığına işaret eden McGregor, Twitter'ın bu adımının başkanı görevden almayı kolaylaştırdığını kaydetti.

Muhafazakar düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'ın Başkanı Kay James, yaptığı paylaşımda, "Big Tech, ABD başkanıyla yetinmeyecek." dedi.

Uzun süre Trump'a yumuşak davranmakla suçlanan Twitter'ın başkanlık kampanyasının ilk günlerinden itibaren Trump'ı daha agresif bir şekilde denetlemeye başladığı belirtiliyor.

Michelle Obama, Trump'ın tüm platformlarda yasaklanmasını talep etti

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, çarşamba günkü ABD Kongre binasına yapılan baskının ardından Trump'ın tüm platformlarda yasaklanmasını talep etti.

Silikon Vadisi şirketlerinin bu "canavarca" davranışı engellemek için harekete geçmeleri gerektiğini ifade eden Obama, Trump'ı platformlarında kalıcı şekilde yasaklamalarının ve teknolojilerinin devlet liderlerince ayaklanmaları körüklemek için kullanılmasını önleyecek politikaları hayata geçirmelerinin zamanı geldiğini söyledi.

Meksika'dan Trump'a destek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter'ın kararını kınayarak, kimseye böyle bir sansür uygulanamayacağını ve kimsenin elinden Twitter'da paylaşımda bulunma hakkının alınamayacağını dile getirdi.

Lopez Obrador, "Kesinlikle buna katılmıyorum ve kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Bazı kesimler, Twitter'ın kararını olumlu buldu

Bazı sosyal medya platformlarını nefret söylemleri ve ayrımcılığı yaymakla eleştiren insan hakları liderleri, Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya alma kararını olumlu karşıladı.

İftira ve İnkarla Mücadele Birliği Üst Yöneticisi (CEO) Jonathan Greenblatt, Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya almasını "mükemmel bir adım" olarak nitelendirdi.

Greenblatt, Trump'ın sosyal medyayı kullanarak ABD Kongre binasına yapılan baskın öncesinde insanları kışkırttığını belirterek, sonunda da bunun bedelini ödediğini söyledi.

ABD'deki Müslüman sivil toplum örgütü Muslim Advocates'in Sözcüsü Eric Naing, Twitter'ın gerçek bir liderlik gösterdiğini ifade etti.

Naing, "Twitter'ın da belirttiği gibi, Trump'ın beyaz milliyetçi destekçileri için tweet, Facebook gönderileri ve YouTube videoları göndermeye devam etmesine izin vermek, daha fazla şiddeti teşvik etme riski taşıyor." diye konuştu.

Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya alması

Sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra daha çok şiddeti kışkırtma riski sebebiyle bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Twitter, Trump'ın daha etkin olduğu ve "realDonaldTrump" kullanıcı adına sahip hesabı kapatırken, Trump'ın seçim kampanya ekibince kullanılan ve 2,4 milyon takipçisi olan "TeamTrump" adlı hesabı da askıya almıştı.

Trump'tan Twitter'a "bizi susturamayacaksınız" mesajı

Trump ise Twitter'ın bu adımından sonra yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın hesabını askıya alacağını tahmin ettiğini vurgulayarak, "Birçok diğer site ile iletişim halindeydik ve yakın zamanda büyük bir duyurumuz olacak. Aynı zamanda yakın gelecekte kendi platformumuzu kurma ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bizi susturamayacaksınız." mesajını vermişti.

"realDonaldTrump" kullanıcı isimli hesabı askıya alınan Trump, söz konusu yazılı açıklamayı Başkanlık makamının resmi hesabı olan "POTUS" hesabından paylaşmış ancak kısa süre sonra Twitter, Trump'ın bu paylaşımını da silmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepkiler - Son Dakika


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