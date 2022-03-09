Trump'ın uçağının 5 Mart'ta motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Trump'ın uçağının 5 Mart'ta motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı

09.03.2022 22:55
Trump'ın uçağının 5 Mart'ta motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının 5 Mart Cumartesi günü motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağının 5 Mart Cumartesi günü motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı.

Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın uçağı cumartesi günü New Orleans'ta Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin düzenlediği etkinliğin ardından arıza yaptı.

Trump'ın evinin bulunduğu Palm Beach'e dönmek üzere havalanan ve 20-30 dakika kadar havada kalan uçak, motorlarındaki arıza nedeniyle New Orleans Havalimanı'na dönerek acil iniş yaptı.

Uçağın acil iniş yapması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite bir bağışçıya ulaştı ve Trump'a başka bir uçak tahsis edildi. Trump 6 Mart Pazar günü sabaha karşı 03.00 sularında evine ulaştı.

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Donald Trump, Cumartesi, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın uçağının 5 Mart'ta motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığı ortaya çıktı - Son Dakika


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