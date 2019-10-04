Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi, Kongre'de ifade verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta istifa eden Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker, Temsilciler Meclisi'nde 3 ayrı komitenin temsilcilerine, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ve hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan telefon görüşmesine ilişkin ifade verdi.

Volker, Trump'ın Zelenskiy ile Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden ve oğlunu soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilen temmuzdaki telefon görüşmesine ilişkin Temsilciler Meclisi'ndeki Dış İlişkiler, Denetleme ve İstihbarat Komiteleri üyelerinin bulunduğu oturumda ifade verdi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen oturumun ardından gazetecilere konuşan Cumhuriyetçi Jim Jordan, Volker'in oturumda anlattıklarının Demokratların iddialarıyla uyuşmadığını vurguladı.

Jordan ayrıca, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff'in sınırlı sayıdaki Kongre üyesine soru hakkı tanımasını da eleştirdi.

Volker, Trump-Zelenskiy görüşmesine ilişkin yayımlanan ve Trump hakkında azil soruşturmasına yol açan muhbir raporunda öne çıkan isimlerden birisiydi. Ukrayna konusunun büyümesi üzerine Volker geçen hafta görevinden istifa etmişti.

Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunun Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump'ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını açıklamıştı.