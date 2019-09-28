Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'ın, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'ın, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:31
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