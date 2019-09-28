Son Dakika Haberleri: Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti
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Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'ın, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.

Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti, System.String[]

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker'ın, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle görevini bıraktığı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:31 
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