Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Venezuela'ya Tehdit

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Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi

Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak CHP'de Krize Neden Oldu