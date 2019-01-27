Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Venezuela'ya tehdit
1 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Venezuela'daki ABD'li diplomatlara veya Guaido'ya yapılacak şiddet eylemlerine sert bir şekilde cevap vereceklerini belirtti.
ABD
Başkanı Trump
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Venezuela
'daki ABD'li diplomatlara veya Guaido'ya yapılacak şiddet eylemlerine sert bir şekilde cevap vereceklerini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:13
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