Son Dakika Haberleri: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Venezuela'ya tehdit

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Venezuela'ya tehdit

1 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Venezuela'daki ABD'li diplomatlara veya Guaido'ya yapılacak şiddet eylemlerine sert bir şekilde cevap vereceklerini belirtti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'dan Venezuela'ya tehdit, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Venezuela'daki ABD'li diplomatlara veya Guaido'ya yapılacak şiddet eylemlerine sert bir şekilde cevap vereceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:13 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Venezuela, Ekonomi
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