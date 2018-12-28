Son Dakika Haberleri: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye'yi Ziyaret Edecek

7 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gelecek ay Türkiye ve İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye'yi Ziyaret Edecek, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, gelecek ay Türkiye ve İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Twitter hesabından, Türkiye ve İsrail'e yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına atıfta bulunan Bolton, "Ocakta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyorum. DEAŞ'la mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Trump da geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurmuş, görüşmede terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:47 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil Dünyaca Ünlü Futbolcu Falcao'nun Menajeri, Transfer İçin Galatasaray'ı İşaret Etti

Rusya'dan Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonuna Suriye'nin Toprak Bütünlüğü Açısından Yaklaşıyoruz ABD Helikopterleri Münbiç Semalarında Görüntülendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 21:54:58. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye'yi Ziyaret Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]