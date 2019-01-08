Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya Geldi
39 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, beraberindeki heyetle Türkiye
'ye geldi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde başta Münbiç
ve Suriye
olmak üzere, FETÖ ve PKK
ile mücadele konularının ele alınması bekleniyor. ABD'li heyetin Ankara
'daki görüşmelerden sonra Türkiye'den ayrılması planlanıyor. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:38 Kaynak: DHA
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