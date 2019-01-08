Son Dakika Haberleri: Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya Geldi

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya Geldi

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Ankara'ya Geldi, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle Türkiye'ye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. Türk yetkililerle yapılacak görüşmelerde başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele konularının ele alınması bekleniyor. ABD'li heyetin Ankara'daki görüşmelerden sonra Türkiye'den ayrılması planlanıyor. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, John Bolton, Donald Trump, Politika
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