Trump'ın vergi kayıtları, Manhattan Bölge Savcısı Vance'e teslim edildi - Son Dakika

Trump'ın vergi kayıtları, Manhattan Bölge Savcısı Vance'e teslim edildi

25.02.2021 20:52
Trump'ın vergi kayıtları, Manhattan Bölge Savcısı Vance'e teslim edildi, System.String[]

ABD Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine izin verilmesi kararının ardından eski Başkanın vergi kayıtlarını teslim aldı.

ABD Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine izin verilmesi kararının ardından eski Başkanın vergi kayıtlarını teslim aldı.

ABD'de Yüksek Mahkeme, pazartesi günü aldığı kararda New York Federal Bölge Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın geçmişe dönük vergi kayıtlarına erişime izin vermişti. Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından Trump'ın vergi kayıtları, Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance'e teslim edildi.

Savcı Vance'in Sözcüsü Danny Frost yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın itirazını reddetmesinden saatler sonra, pazartesi günü Trump'ın uzun süredir devam eden muhasebe firması Mazars USA aleyhine bir mahkeme celbi gönderildiğini belirtti. Aynı zamanda savcıların Trump'a ait vergi kayıtlarını da teslim aldığını ifade eden Sözcü Frost, "Ofisimiz kayıtları Pazartesi günü aldı" dedi.

Kayıtlarda Trump hakkındaki dolandırıcılık iddiaları incelenecek

Vergi kayıtlarını elde etmesinin ardından Bölge Savcısı Vance'in ise, Trump'ın ve Trump kuruluşunun aralarında vergi dolandırıcılığı, sigorta dolandırıcılığı, bazı bina ve varlıkların değeri hakkında finansal kurumlara veya bankalara potansiyel olarak yanlış bilgi sağlama gibi konularında dahil olmak üzere diğer dolandırıcılık planlarına karışıp karışmadığı konusunda araştırma yürütmesi planlanıyor. Aynı zamanda elde edilen kayıtlar ile Vance ve diğer savcılar, kilit tanıklarla görüşmeleri takip edebilecek, soruşturma teorilerini daha derinlemesine inceleyerek herhangi bir eyalet yasasının ihlal edilip edilmediğini kontrol edebilecek.

Mazars'tan gelen kayıtlara ek olarak Vance'in ofisi, daha birçok başka belge üzerinde araştırma da yürütüyor. Soruşturmadan elde edilen belgelerde Vance ofisi, Trump'ın alacaklılarından biri olan ve Trump'a 300 milyon dolardan fazla kredi veren Deutsche Bank çalışanlarını mahkemeye çağırmış ve Trump'a verilen krediler hakkında görüşme yapmıştı. Ayrıca Savcıların, Trump Kuruluşu'na 100 milyon doların üzerinde kredi veren Ladder Capital'i ve Trump'ın kızı Ivanka Trump'ı, danışmanlara ödenen ücretlerle ilgili kayıtlar için mahkemeye çağırmıştı.

Dava 2019'da açılmıştı

New York Federal Mahkemesi tarafından 2019 yılında açılan davada Savcı Vance, Trump'ın 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddiaları hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Trump'ın 2011 Ocak ayından 2019 Ağustos'a kadar olan vergi beyannamelerinin yanı sıra mali tabloları, taahhüt anlaşmalarını, vergi beyannamelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili belgeleri ile vergi beyannamelerini içeren milyonlarca sayfalık belgelerin açıklanmasını istemişti. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'ın vergi kayıtları, Manhattan Bölge Savcısı Vance'e teslim edildi - Son Dakika


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