Son Dakika Haberleri: Trump'ın Vergisi AB Otomobil İhracatını Yarı Yarıya Düşürecek

Trump'ın Vergisi AB Otomobil İhracatını Yarı Yarıya Düşürecek

39 dakika önce

Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'nde üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde, Almanya'nın ABD'ye yaptığı otomobil ihracatının uzun vadede yüzde 50 düşebileceği bildirildi.

Trump'ın Vergisi AB Otomobil İhracatını Yarı Yarıya Düşürecek, System.String[]
Donald Trump yönetiminin Avrupa Birliği'nde üretilen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde, Almanya'nın ABD'ye yaptığı otomobil ihracatının uzun vadede yüzde 50 düşebileceği bildirildi.

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin planladığı AB'den ithal edilecek otomobillere yüzde 25'lik gümrük vergisinin, ABD'ye Alman otomobil ihracatını uzun vadede yarı yarıya düşüreceğinin hesaplandığı bildirildi.

Açıklamada, yüzde 50'lik kaybın, Berlin'in otomobil ihracatından elde ettiği gelirden 18 milyar 400 milyon avro azaltması anlamına geldiği belirtildi.

Ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Müdürü Prof. Gabriel Felbermayr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Trump'ın gümrük vergisi tehdidinin uygulanması halinde Alman otomobil ihracatının toplamda yüzde 7,7 gerileyeceğini belirterek, AB'nin ABD tarifelerinin etkisini yok etmek için zekice bir karşılık verebileceğini ifade etti.

ABD Ticaret Bakanlığı, otomobil ithalatının ABD'nin ulusal güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını bir raporla ABD Başkanı Trump'a 17 Şubat'a kadar sunacak.

Trump'ın AB otomobillerine yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde, en çok Alman markaları Audi, BMW, ve Mercedes'in olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Almanya, Donald Trump, Avrupa Birliği, Güncel
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