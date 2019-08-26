Trump’ın yeni açıklaması tansiyonu düşürdü, dolar 5.80'in altını gördü
57 dakika önce
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.
ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. Gece sığ piyasada 5.40 seviyesini gören dolar/TL, Trump'ın yeni açıklamaları ile 5.80'in altını gördü...
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:30
G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu! Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020 seçimlerinde Trump'a rakip olacak Dolar dakikalar içinde 6,39'a kadar çıkıp geriledi! İşte nedeni Gece 6,39'a çıkan dolarda sert düşüş