Son Dakika Haberleri: Trump’ın yeni açıklaması tansiyonu düşürdü, dolar 5.80'in altını gördü
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Trump’ın yeni açıklaması tansiyonu düşürdü, dolar 5.80'in altını gördü

57 dakika önce

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu.

Trump’ın yeni açıklaması tansiyonu düşürdü, dolar 5.80'in altını gördü, System.String[]

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin tırmanması piyasalarda oynaklığın artmasına neden oldu. Gece sığ piyasada 5.40 seviyesini gören dolar/TL, Trump'ın yeni açıklamaları ile 5.80'in altını gördü...

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:30 
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