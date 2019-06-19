Trump'ın yeni Savunma Bakanı adayı, Patriot üreticisi için lobi yapıyordu
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Savunma Bakanı adayı Mark Esper mevcut görevine gelmeden önce Patriot üreticisi Raytheon şirketinin lobi faaliyetlerini yürütüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:43
ABD Başkanı Donald Trump
'ın yeni Savunma Bakanı adayı Mark Esper mevcut görevine gelmeden önce Patriot üreticisi Raytheon
şirketinin lobi faaliyetlerini yürütüyordu.
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