Son Dakika Haberleri: Trump'ın yeni Savunma Bakanı adayı, Patriot üreticisi için lobi yapıyordu
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Trump'ın yeni Savunma Bakanı adayı, Patriot üreticisi için lobi yapıyordu

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Savunma Bakanı adayı Mark Esper mevcut görevine gelmeden önce Patriot üreticisi Raytheon şirketinin lobi faaliyetlerini yürütüyordu.

Trump'ın yeni Savunma Bakanı adayı, Patriot üreticisi için lobi yapıyordu, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Savunma Bakanı adayı Mark Esper mevcut görevine gelmeden önce Patriot üreticisi Raytheon şirketinin lobi faaliyetlerini yürütüyordu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:43 
Raytheon, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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