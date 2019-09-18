Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Robert O'Brien

Başkan Trump, O'Brien ile uzun süredir yoğun şekilde çalıştığını belirterek, " (O'Brien) O muhteşem bir iş çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu. Uzun süredir özellikle İran ve Venezuela konusunda Trump ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton geçen hafta görevden alınmıştı.

ANLAŞAMADIKLARINI AÇIKLAYIP GÖREVDEN ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı anlaşamadıklarını belirterek görevden aldığını açıkladı.

Trump, attığı Twitter mesajlarında, "Dün akşam John Bolton'a, Beyaz Saray'daki hizmetlerine artık ihtiyaç kalmadığını söyledim. Yönetimdeki diğerleri gibi, yaptığı önerilerin birçoğuna hiç katılmıyordum ve bu nedenle John'un istifasını istedim, o da bu sabah sundu" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "Anlaşamadık" deyip görevden aldı