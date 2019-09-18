Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı o'brien
39 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Robert C. O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, Robert C. O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı.
Trump sosyal medya hesabından, Rehine İşleri Özel Temsilcisi olarak başarılı işlere imza atan Robert O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı. Trump, mesajında "Robert ile uzun süre ve yoğun çalıştım. Çok iyi iş çıkaracak" ifadelerini kullandı.
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