Son Dakika Haberleri: Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı o'brien
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Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı o'brien

39 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Robert C. O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı.

Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı o'brien, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Robert C. O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı.

Trump sosyal medya hesabından, Rehine İşleri Özel Temsilcisi olarak başarılı işlere imza atan Robert O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olduğunu açıkladı. Trump, mesajında "Robert ile uzun süre ve yoğun çalıştım. Çok iyi iş çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
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