Son Dakika Haberleri: Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
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Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak

23 dakika önce

ABD Başkanı Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.

Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak, System.String[]

ABD Başkanı Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:00 
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