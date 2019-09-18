Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
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ABD Başkanı Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.
ABD Başkanı Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten O'Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:00
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