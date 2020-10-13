Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'ten "kimseye taahhüt vermedim" açıklaması - Son Dakika

Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'ten "kimseye taahhüt vermedim" açıklaması

13.10.2020 19:51
Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'ten

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett, 2020 başkanlık seçimleri ve tartışmalı diğer konulara dair kimseye taahhütte bulunmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett, 2020 başkanlık seçimleri ve tartışmalı diğer konulara dair kimseye taahhütte bulunmadığını belirtti.

Barrett, Liberal eğilimli yargıç Ruth Bader Ginsburg'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Yüksek Mahkeme yargıçlığı pozisyonu için Senato'da yapılan onay oturumunun ikinci gününde kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Trump yönetiminin, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen yurttaşlara devlet destekli sağlık sigortası ve bakımı sağlayan Hasta Koruma ve Ekonomik Bakım Yasası'nın iptal girişimine ilişkin düşünceleri sorulan Barrett, kendisinin bu konuda Trump'a herhangi bir taahhütte bulunmadığını söyledi.

Barrett, "Kesinlikle buna dair hiçbir şey konuşmadık. Zaten sorulmuş olsaydı oldukça kısa bir konuşma olurdu." dedi.

"Kimseye ön taahhütte bulunmadım"

Liberal ana akım medya tarafından "aşırı muhafazakar olmakla" suçlanan Barrett'in, eşcinsel evlilik, kürtaj ve başkanlık seçimi gibi tartışmalı konularda yöneltilen sorulara net cevaplar vermemesi demokrat senatörlerin tepkisine neden olurken, Barrett şunları kaydetti:

"Sorularınızı ve neden sorduğunuzu tamamen anlıyorum. Seçim de dahil olmak üzere, bu konulara önceden taahhüt veremem veya bir tutuma sahip olduğumu söyleyemem çünkü herhangi net bir ajandam yok. Kimseye ön taahhütte bulunmadım. Bu konularda net bir mahkeme süreci yürütülmeden neyi kabul edip, neyi reddedeceğim konusunda fikir belirtemem."

Bugün ve çarşamba günü, Barrett ve senatörler arasında "ikili sorgulama" şeklinde devam edecek oturumda, perşembe günü dışarıdan tanıklar davet edilecek ve bu kişiler Barrett'in adaylığına destek veya muhalefet olarak ifade verecek.

Barrett'in adaylığı Trump için kritik

Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 1972'de 7 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelen Barrett, liseyi bitirene kadar burada yaşadı.

Tennessee eyaletindeki Rhodes College'da İngiliz edebiyatı bölümünü bitiren Barrett, tam burslu kazandığı Notre Dame Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1997'de birincilikle tamamladı.

Evli olan Barrett, akademik alanda ve hukuk alanında birçok görevde bulundu. Barrett, 8 Mayıs 2017'de Başkan Trump tarafından 7'nci Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıçlığı görevine aday gösterildi.

31 Ekim 2017'de Senatonun onayını alan Barrett, o tarihten itibaren görevini sürdürüyor.

Barrett'in, oturumların ardından onaylanması ve seçim öncesinde mahkemedeki koltuğuna oturması durumunda Yüksek Mahkemedeki siyasi eğilim haritası, 5 muhafazakar yargıca karşı 3 liberal yargıç olarak biçimlenecek.

Genel eğilimi muhafazakar olan Mahkeme Başkanı John Roberts'ın da bu denkleme eklenmesiyle yeni tablo, muhafazakarlar lehine 6'ya 3 gibi net bir üstünlük anlamına geliyor.

ABD siyasi tarihinde eşine az rastlanan bu durumun, 3 Kasım'daki seçimlerin muhtemel bir kaosa dönüşmesi ve son karar için Yüksek Mahkemenin devreye girmesi halinde Barrett'in çok kritik bir rol oynamasına imkan vermesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mahkeme, Yargıç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'ten 'kimseye taahhüt vermedim' açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti, 1632 yeni vaka tespit edildi. Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Kanuni Sondaj Gemisi Mersin'den demir aldı Eski çalışan pizzaya jilet koydu, müşteri yerken fark etti e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek 3 kişiyi öldüren kungfucu katil, hakim karşısına çıkınca çark etti: Suç işlediğimde deliydim Salda Gölü'nün 'Beyaz Adalar'ı son ziyaretçilerini ağırlıyor Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı
Kılıçdaroğlu'nun vergi istisnası iddialarına Kalyon Holding'den yanıt geldi Kılıçdaroğlu'nun vergi istisnası iddialarına Kalyon Holding'den yanıt geldi         
19:38
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatıyor         
17:51
Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı Gaziantep'te kendisini hamile gibi gösteren kadının karnından uyuşturucu çıktı         
17:13
Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması Yunanistan'a ses etmeyen ABD'den Türkiye'ye skandal Oruç Reis suçlaması         
16:48
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 20:00:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'ten "kimseye taahhüt vermedim" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei