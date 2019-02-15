Son Dakika Haberleri: Trump'ın Yüzde 25 Vergisi, Almanya'nın Otomobil Satışlarını Yarı Yarıya Düşürür!

Trump'ın Yüzde 25 Vergisi, Almanya'nın Otomobil Satışlarını Yarı Yarıya Düşürür!

1 saat önce

ALMANYA ekonomik araştırma enstitüsü ifo, Washington yönetiminin Avrupa Birliği'nde üretilen otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulaması halinde Almanya'nın ABD'ye yaptığı otomobil ihracatının uzun vadede yarıya düşeceğini açıkladı.

Trump'ın Yüzde 25 Vergisi, Almanya'nın Otomobil Satışlarını Yarı Yarıya Düşürür!, System.String[]
ALMANYA ekonomik araştırma enstitüsü ifo, Washington yönetiminin Avrupa Birliği'nde üretilen otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulaması halinde Almanya'nın ABD'ye yaptığı otomobil ihracatının uzun vadede yarıya düşeceğini açıkladı.

Münih'teki enstitünün dış ticaret uzmanı Gabriel Felbermayr, gümrük vergisi uygulama tehdididinin hayata geçmesi halinde Alman otomobil ihracatının toplamda da yüzde 7,7 oranında gerileyeceğini söyledi.

18 MİLYAR 400 MİLYON EURO

Bu orandaki düşüş, otomobil ihracatından elde edilen gelirin 18 milyar 400 milyon Euro azalması anlamına geliyor. Felbermayr diğer sektörlerde ihracatın artırılmasının ve otomobil satışlarının başka ülkelere kaydırılmasının Almanya'nın ihracat gelirlerindeki kaybı 11 milyar 600 milyon Euro ile sınırlandırabileceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ABD'nin Avrupa malı otomobilleri özel ithalat vergisi kapsamına alma tehdidini yerine getirmeyeceği ümidinde olduğunu söylemişti.

ULUSAL GÜVENLİK TEHDİDİ

ABD yönetimi otomobil ithalatının ABD'nin ulusal güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmadığını araştırtıyor. Otomobil ithalatı ulusal güvenlik açısından sakıncalı bulunduğu takdirde ek gümrük vergisi uygulanabilecek. Bu uygulamanın en çok Alman markaları BMW, Audi ve Mercedes'i olumsuz etkileyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Batı Virgina'da bir seçim etkinliği sırasında yaptığı konuşmada "Avrupa Birliği'nden gelen her otomobile yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız" demişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:25 

Donald Trump, Avrupa Birliği, Almanya, Güncel
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