Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı - Son Dakika Dünya

Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na tepki yağdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iki devletli çözüme destek vereceklerini belirtirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın önerisi için "barış planı ölü doğdu" dedi

Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, İsrail- Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na tepki yağdı.


Trump'ın Twitter hesabından İngilizce, Arapça ve İbranice açıklamalarla paylaştığı haritada Filistin'e Kudüs'ün sadece doğusunda bir toprak parçası ayırması ve Müslümanların El Aksa Camii'ne izinle girmesine ilişkin ibare dikkat çekiyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı
Donald Trump'ın barış planı sonrası öfkelenen Filistin halkı, sokağa indi Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere ambargo! Basın toplantısına alınmadılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 08:05:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]