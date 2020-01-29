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Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na tepki yağdı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iki devletli çözüme destek vereceklerini belirtirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın önerisi için "barış planı ölü doğdu" dedi
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, İsrail- Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na tepki yağdı.
Trump'ın Twitter hesabından İngilizce, Arapça ve İbranice açıklamalarla paylaştığı haritada Filistin'e Kudüs'ün sadece doğusunda bir toprak parçası ayırması ve Müslümanların El Aksa Camii'ne izinle girmesine ilişkin ibare dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:46
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