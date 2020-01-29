Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' dediği barış planına uluslararası tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, İsrail- Filistin sorununa çözüm olarak sunduğu "barış planı"na tepki yağdı.



Trump'ın Twitter hesabından İngilizce, Arapça ve İbranice açıklamalarla paylaştığı haritada Filistin'e Kudüs'ün sadece doğusunda bir toprak parçası ayırması ve Müslümanların El Aksa Camii'ne izinle girmesine ilişkin ibare dikkat çekiyor.