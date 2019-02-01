Trump, INF Anlaşması'ndan çekilme konusunda Rusya'yı suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu." dedi.

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