Son Dakika Haberleri: Trump, INF Anlaşması'ndan çekilme konusunda Rusya'yı suçladı

Trump, INF Anlaşması'ndan çekilme konusunda Rusya'yı suçladı

14 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu.

Trump, INF Anlaşması'ndan çekilme konusunda Rusya'yı suçladı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:10 

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Donald Trump, Ekonomi
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