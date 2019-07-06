Son Dakika Haberleri: Trump, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü
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Trump, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in telefonda görüşerek, iki ülkenin ulusal güvenliği ve çıkarlarına ilişkin birtakım konuları ele aldığı belirtildi.

Trump, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in telefonda görüşerek, iki ülkenin ulusal güvenliği ve çıkarlarına ilişkin birtakım konuları ele aldığı belirtildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ABD ve İngiltere'nin ortak ulusal güvenlik ve çıkarlarına ilişkin konuların ele alındığı vurgulandı.
Suriye rejimine muhtemel yaptırım, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması gibi konuların da konuşulduğu ifade edilen açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticari pazarlıkların da ele alındığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:26 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Theresa May, Güncel
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