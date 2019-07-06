Trump, İngiltere Başbakanı May ile telefonda görüştü
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in telefonda görüşerek, iki ülkenin ulusal güvenliği ve çıkarlarına ilişkin birtakım konuları ele aldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 08:26 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump
ile İngiltere
Başbakanı Theresa May
'in telefonda görüşerek, iki ülkenin ulusal güvenliği ve çıkarlarına ilişkin birtakım konuları ele aldığı belirtildi. Beyaz Saray
'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ABD ve İngiltere'nin ortak ulusal güvenlik ve çıkarlarına ilişkin konuların ele alındığı vurgulandı. Suriye
rejimine muhtemel yaptırım, İran
'ın nükleer silaha sahip olmasının engellenmesi ve Kuzey Kore
'nin nükleer silahlardan arındırılması gibi konuların da konuşulduğu ifade edilen açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticari pazarlıkların da ele alındığı kaydedildi.
Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!
Balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsaha yem olmaktan son anda kurtuldu
Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu!
ABD'de bir AVM'de patlama meydana geldi! Çok sayıda yaralı var