Trump, İngiltere'nin ABD Büyükelçisine yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump , kendisi hakkında "beceriksiz" dediği iddia edilen İngiltere 'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch için "Artık kendisiyle işimiz olmayacak." ifadesini kullandı.Trump, kendisi hakkındaki yazışmaları sızan İngiliz büyükelçi hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.İngiltere Başbakanı Theresa May 'in Brexit konusunu ele alma biçiminin yanlış olduğunu savunan Trump, "Ona bu işin nasıl yapılması gerektiğini anlattım ama o başka bir yolu seçmeye karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.Son günlerde kendisi hakkındaki olumsuz yazışmaları İngiliz medyasına sızan İngiltere'nin Washington Büyükelçisini adını vermeden eleştiren Trump, "Büyükelçiyi tanımıyorum ama Washington'da kendisinden hoşlanmıyor ve hakkında iyi düşünülmüyor. Artık kendisiyle işimiz olmayacak. İyi haber şu ki büyük Birleşik Krallık 'ın kısa zaman sonra yen bir başbakanı olacak." ifadesini kullandı.Trump ayrıca, geçen ay İngiltere'ye gerçekleştirdiği devlet ziyaretinde en fazla Kraliçe 2. Elizabeth'in kendisini etkilediğini sözlerine ekledi."Beceriksiz" ifadesini kullanmışİngiliz Daily Mail gazetesinin pazar günkü baskısı Mail On Sunday'deki haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadesine yer verilmişti.Trump yönetimindeki Beyaz Saray 'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise söz konusu sızıntının kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı.